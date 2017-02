Paris zeigt Wintermode

Die Pret-a-Porter-Schauen der Damenkollektionen für Herbst/Winter 2017/18 gehen morgen in Paris an den Start. Nach den Schauen in New York, London und Mailand dreht sich nun acht Tage lang in der französischen Hauptstadt das Modekarussell.

Mehr als 80 Defilees internationaler Designermarken stehen auf dem Programm, darunter große Namen wie Saint Laurent, Chanel oder Dior. Daneben gibt es noch zahlreiche „Off“-Präsentationen wie etwa die des deutschen Modeduos Talbot Runhof am Samstag.