Oscar für Syrien-Doku „The White Helmets“

Die 89. Oscar-Verleihung ist vorbei und sie waren durchaus politisch. Sehr politisch war die Vergabe des Oscars für den besten Kurzdokumentarfilm „The White Helmets“, eine Dokumentation über die Arbeit der Rettungskräfte in Syrien. Was bedeutet diese Auszeichnung für die Weißhelme? Wie ist die Situation in Syrien aktuell? Wir sprechen mit dem Chef der Weißhelme, Raed al-Saleh.

Teure Ersatzteile

Kurz bevor der Nationale Sicherheitsrat tagt, tauchen neue Details rund um die Eurofighter auf. Es geht um völlig überteuerte Ersatzteile.

