Terrorangst in D: Der verbarrikadierte Karneval

In Deutschland herrscht während des Karnevals regelmäßig Ausnahmezustand - heuer nicht nur im sprichwörtlichen Sinn. Die Faschingsfeiern, die in Städten wie Köln Hunderttausende Menschen auf die Straßen locken, finden unter rigiden Sicherheitsmaßnahmen statt.

Grund sind Terroranschläge wie in Berlin und Nizza, auch die Kölner Silvesternacht 2015 ist noch in Erinnerung. Aus Angst vor Attentaten wurden Betonblockaden errichtet, schwere Lkws und Bauschuttmulden dienen als improvisierte Barrikaden.

Mehr dazu in Berlin-Attentat noch deutlich in Erinnerung

Etwas weniger Besucher beim Karneval von Nizza

In Nizza verzeichnete der berühmte Karneval sieben Monate nach dem Terroranschlag in der Stadt am Mittelmeer einen leichten Besucherrückgang. Nach Angaben des für Tourismus zuständigen Beigeordneten des Bürgermeisters, Rudy Salles, kamen etwa zehn Prozent zahlende Besucher weniger als im Vorjahr.

Da man zu Beginn des Kartenverkaufs mehr als 40 Prozent im Rückstand war, sei das verkraftbar, sagte der Politiker heute dem Radiosender France Bleu Azur. Endgültige Zahlen gebe es aber noch nicht.

Die Behörden hatten auch hier die zweiwöchigen Karnevalsfeiern streng abgesichert. Die Umzüge fuhren nicht mehr über die Strandpromenade, Zuschauer mussten Sicherheitskontrollen passieren. Am 14. Juli 2016 war ein 31-Jähriger auf der Promenade des Anglais mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hatte 86 Menschen getötet.