Ski alpin: Shiffrin „muss fokusiert bleiben“

Mit dem Sieg bei der Kombination in Crans-Montana hat Mikaela Shiffrin am Sonntag einen weiteren Schritt zur großen Kristallkugel gemacht. Der 21-jährige US-Star beteuerte danach, trotz des beachtlichen Vorsprungs im Gesamtweltcup weiter „fokussiert“ bleiben zu müssen. Statt nun daheim für die kommenden Technikrennen in den USA zu trainieren, legt sie aber einen überraschenden Zwischenstopp am anderen Ende der Welt ein.

