Formel 1: Hamilton bei erstem Test Schnellster

Das Weltmeisterteam Mercedes hat gestern zum Auftakt der Formel-1-Testfahrten in Barcelona die Tagesbestzeit erzielt. Lewis Hamilton, der im Gegensatz zu seinem neuen Teamkollegen Valtteri Bottas am Nachmittag mit Heckfinne am Silberpfeil unterwegs war, verwies Sebastian Vettel auf Rang zwei. Während die Tests bei Mercedes und Ferrari reibungslos verliefen, hatten Red Bull, McLaren und Force India mit Problemen zu kämpfen.

Mehr dazu in sport.ORF.at