USA: Kleinflugzeug stürzt in Wohngebiet

Mindestens ein Mensch ist beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet in Kalifornien ums Leben gekommen. Weitere vier Personen wurden bei dem Unglück in Riverside verletzt, berichteten US-Medien. Zwei Häuser gingen in Flammen auf.

Die mit vier Personen besetzte zweimotorige Maschine war wenige Augenblicke zuvor am Flughafen von Riverside gestartet. Über die Unglücksursache lagen zunächst keine Angaben vor. Riverside liegt knapp 90 Kilometer südöstlich von Los Angeles.