Oscars-Einschaltquote in USA niedrig wie lange nicht

So wenige Menschen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr haben die diesjährige Oscar-Gala in den USA live im Fernsehen verfolgt. Rund 32,9 Millionen Menschen sahen sich die vom TV-Sender ABC übertragene Veranstaltung an, berichteten US-Medien gestern (Ortszeit) unter Berufung auf die Datenerhebungsfirma Nielsen.

Weniger Zuschauer habe es zuletzt 2008 gegeben, als 32 Millionen die Gala verfolgten - die niedrigste Zuschauerzahl seit Beginn der Erhebungen 1974. 2016 hatten 34,2 Millionen Menschen zugeschaut.

Panne durch doppeltes Kuvert

Dabei verpassten die Zuseher eine Szene, die schon gestern viele als künftigen Klassiker der Oscar-Geschichte bezeichneten: nämlich die Ausrufung des falschen besten Films. Dass ausgerechnet am Höhepunkt der Show zuerst „La La Land“ als bester Film gefeiert und der Irrtum dann chaotisch auf offener Bühne mit dem Preis für „Moonlight“ richtiggestellt wurde, lag offenbar an einem doppelt ausgeteilten Kuvert.

