Bush veröffentlicht Buch mit Porträts verletzter US-Soldaten

George W. Bush jr., früherer US-Präsident, veröffentlicht heute einen Band mit selbst gemalten Porträts von 98 verletzten US-Soldaten. In der Ankündigung von „Portraits of Courage“ heißt es, die Einnahmen kämen ausschließlich dem Bush Presidential Center zugute. Dieses kümmert sich um die Wiedereingliederung von Veteranen in ein ziviles Leben, Bush hatte die Soldaten dort kennengelernt.

"Portraits of Courage," book of paintings by former Pres. George W. Bush, coming in 2017. https://t.co/ABgE2sHrDV pic.twitter.com/bYDNVEiNcm — ABC News (@ABC) 15. September 2016

Der Ex-Präsident ist seit Längerem passionierter Hobbymaler. Das Buch trägt den Untertitel „Ehrung eines Commander in Chief für Amerikas Kämpfer“. Bush hatte die USA in mehrere Kriege geführt, etwa im Irak und in Afghanistan.