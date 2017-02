UNO-Sicherheitsrat verurteilt Nordkorea

Der UNO-Sicherheitsrat hat Nordkorea gestern für seine fortlaufenden Versuche verurteilt, gegen das Land verhängte internationale Sanktionen zu unterlaufen. Bei einem Treffen des Gremiums hinter verschlossenen Türen in New York wurde das Verhalten der Führung in Pjöngjang als „unverantwortlich und provokativ“ bezeichnet. Die Erklärung wurde auch von China, traditionell Nordkoreas engster Verbündeter, mitgetragen.

Der Sicherheitsrat habe die „Bedeutung der vollen Einhaltung“ der UNO-Sanktionsresolutionen betont, sagte der amtierende Ratspräsident, der ukrainische UNO-Botschafter Wolodimir Jeltschenko. UNO-Experten hatten in der vergangenen Woche in einem Bericht Sanktionsverletzungen Nordkoreas zusammengetragen. In dem Dossier heißt es, dass Pjöngjang in „zunehmend ausgeklügelter“ Weise von der UNO verfügte Handelsschranken und Bankensperren umgehe.

Beratungen wegen Atomwaffentests

Im US-Außenministerium in Washington berieten gestern zudem ranghohe Vertreter der USA, Südkoreas und Japans über Möglichkeiten, wie die wegen seines Atomwaffenprogramms gegen Nordkorea verhängten Sanktionen besser umgesetzt werden könnten. In einer Erklärung verurteilte die Runde Pjöngjangs „Missachtung“ der Strafmaßnahmen und forderte „starken internationalen Druck auf das Regime“.

Der Sicherheitsrat hatte die Sanktionen gegen Nordkorea im November abermals verschärft. Das Gremium reagierte damit auf einen weiteren Atomwaffentest des Landes. Die Strafmaßnahmen legen unter anderem für Nordkoreas Kohleexport nach China eine Obergrenze fest, mit der die Einnahmen um 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sinken.