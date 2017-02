Sicherheitsrat und FPÖ-Klubsitzung

Gleich zweimal ist am Dienstag der bis heute umstrittene milliardenschwere Ankauf der Eurofighter Thema: Zunächst tagt im Bundeskanzleramt der Nationale Sicherheitsrat. Dort wird Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) seine Anzeige gegen Eurofighter vorlegen. Der FPÖ-Klub berät am späten Nachmittag darüber, ob er einem neuerlichen U-Ausschuss zustimmt. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will sich durch Medienberichte über eine frühere gemeinsame Firma mit dem Eurofighter-Lobbyisten Gernot Rumpold nicht unter Druck setzen lassen.

Lesen Sie mehr …