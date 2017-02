GB: Handgemenge in Zug wegen Bageln auf Kopf

Zu einem lautstarken Handgemenge, das letztlich von der Polizei gestoppt werden musste, ist es in einem Zug in England gekommen. Auslöser des Streits war laut der Tageszeitung „Guardian“, dass zwei Frauen wiederholt Bagel auf den Kopf eines Mitreisenden legten.

Der jetzt bekanntgewordene Zwischenfall ereignete sich bereits am Sonntag in einem Zug, der vom Londoner King’s-Cross-Bahnhof nach Huntingdon unterwegs war.

In einem auf Twitter geposteten Video ist zu sehen, wie Passagierinnen wiederholt Teile und ganze Bagels auf den Kopf des vor ihnen sitzenden Mannes legen, der diese aus dem Fenster wirft. Im nachfolgenden Geschrei singen mehrere Leute „He’s got a bagel on his head“ („Er hat einen Bagel auf seinem Kopf“).

„Bagel nicht grausam behandeln“

Wegen des Handgemenges blieb der Zug in einer der Stationen länger stehen. Polizisten bestiegen den Zug und untersuchten den Zwischenfall. Auf dem Video sind zwei Polizisten zu sehen, wie sie die Zugsgäste fragen, wer etwas gesehen habe und wer wisse, wer in den Zwischenfall involviert war. „Der Zug fährt nicht weiter, bis ich es herausgefunden habe“, so einer der Polizisten.

Die britische Verkehrspolizei nahm den Zwischenfall mit Humor und twitterte: „Wir stellen hiermit klar: Kein einziger Bagel sollte grausam behandelt werden. Und niemand sollte eingeschüchtert werden.“