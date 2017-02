Mikroben nach 50.000 Jahren „Schlaf“ aufgeweckt

In den schwer zugänglichen Naica-Höhlen in Mexiko haben Forscher uralte Mikroben entdeckt und einen Teil davon im Labor wiederbelebt. Sie vermuten, dass die Kleinstlebewesen seit mindestens 10.000, vielleicht sogar seit bis zu 50.000 Jahren in einer Art Schlafzustand waren.

