Folge einer politischen Wellenbewegung

In den vergangenen Monaten haben die USA politisch einen harten Richtungswechsel vollzogen. Was von außen vielleicht schwer nachvollziehbar scheint, ist laut dem ehemaligen US-Botschafter in der EU, Anthony Gardner, Folge einer Wellenbewegung, die in verschiedene Richtungen ausschlägt - auch wenn die USA manchmal überreagieren. Er hofft, dass Trump die vollen vier Jahre im Amt bleibt: „Dann wird sich zeigen, ob er alles halten kann, was er verspricht.“ Spätestens bis zu den Zwischenwahlen in zwei Jahren müsse Trump allerdings liefern, sonst könnten Gefolgsleute und Wähler abspringen.

