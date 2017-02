Verdacht auf Missbrauch in Wiener Kindergarten

Ein Pädagoge soll in einem Privatkindergarten in Wien-Ottakring Kinder in einem Waschraum nackt ausgezogen haben. Die Polizei bestätigte einen Bericht von Heute.at, es liege eine Anzeige gegen ihn wegen sexuellen Missrauchs vor.

