Kleine Ökostromgesetz-Novelle beschlossen

Im Ministerrat ist heute die kleine Ökostromnovelle beschlossen worden. Sie bringt Ausstiegshilfen für unrentable Biogasanlagen, eine Fristerstreckung für Windkraftanträge von drei auf vier Jahre, Erleichterungen für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf Mehrfamilienhäusern und einen Bürokratieabbau für Wind- und PV-Anlagen. Die große Ökostromreform soll bis Jahresende kommen.

Mit der Reform will das Wirtschaftsministerium das bestehende System optimieren und bessere Rahmenbedingungen für Wind, Wasserkraft und PV schaffen. Insgesamt will man im Ökostrombereich die Effizienz erhöhen, die Bürokratie abbauen und die Ausgleichsenergiekosten senken. Zudem schaffe man rasche wirksame Lösungen im städtischen (PV in Wohnbauten) und ländlichen Raum (Biogas, Kleinwasserkraft).

Unrentable Biogasanlagen sollen mit staatlicher Hilfe abgedreht werden. Die Kosten sollen mit der laufenden Tarifförderung gegenfinanziert werden, pro Anlage ist die Prämie also mit der jeweiligen Restlaufzeit der Tarifverträge gedeckelt. Die Kosten der Biogaslösung hängen auch von der Zahl der Anträge ab und sind noch nicht abzuschätzen.