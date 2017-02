Grüne kritisieren Frauenpolitik der Regierung

Die Grünen kritisieren einmal mehr fehlende Maßnahmen für Frauen im Regierungsabkommen. „Das ist mit Sicherheit ein schwarzes Loch, das geschlossen werden muss“, sagte Klubchefin Eva Glawischnig heute bei einer Pressekonferenz. Thematisiert werden solle das bei der kommenden Nationalratssitzung morgen und am Donnerstag im Hinblick auf die Behandlung des Sozialberichts.

„Die Schere zwischen Arm und Reich geht dramatisch auseinander“, fasste Glawischnig noch einmal die Ergebnisse des Sozialberichts zusammen, besonders im Hinblick auf Frauen. Initiativen fordern die Grünen insbesondere im Hinblick auf das Miet- und Wohnrecht, etwa bei den Maklergebühren. Kritik gab es zudem abermals an der Indexierung der Familienbeihilfe, die vor allem weibliche Arbeitskräfte treffen würde.

Pilz schenkt Glawischnig „Pilze suchen“

Die Grünen hoffen auf Nachverhandlungen zum Regierungsprogramm, an eigenen Initiativen kündigten sie einen erneuten Vorstoß für einen erweiterten Cybermobbing-Paragraf im Strafgesetzbuch an. Demnach soll auch bestraft werden, wer etwa auf Social Media Gewalt gegen eine Person gutheißt oder sie auf sexualisierte Art und Weise beleidigt oder bloßstellt. Das wollen die Grünen zu Ermächtigungsdelikten machen. Die Staatsanwaltschaft muss den Täter also verfolgen, wenn das Opfer das wünscht.

Nicht umhin kam Glawischnig, trotz des gespannten Verhältnisses ihrem Sicherheitssprecher Peter Pilz zu danken, der künftig aufgrund des Eurofighter-Untersuchungsausschusses wohl wieder eine gewichtigere Rolle in der Oppositionspartei spielen wird. Dieser gratulierte seiner Parteichefin wiederum zum Geburtstag und überreichte ihr als Geschenk ein Buch: „Pilze suchen - ein Vergnügen: Die besten Speisepilze und ihre Doppelgänger“ von Hugo und Traudi Portisch.