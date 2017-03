Sex, Macht, Geschlechterrollen

Für ihr Reportagebuch „Rotlicht“ hat sich die deutsche Autorin Nora Bossong an die Orte begeben, an denen Sex als Ware angeboten wird. Statt echter Lust findet sie bei ihren Besuchen in Swinger-Clubs, Bordellen und Sexkinos nur die Inszenierung davon. Bossong wirft nicht nur einen schonungslosen Blick auf das Geschäft, sondern geht auch den Zusammenhängen zwischen Sex, Macht und Geschlechterrollen nach.

