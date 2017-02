Fisch ist Trumpf

Nach dem „Brexit“, wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, werden viele Dinge in Europa neu zu ordnen sein. Eines davon ist möglicherweise auch die Fischerei. Das Königreich könnte seine Gewässer im äußersten Fall für ausländische Flotten sperren. Zumindest fürchten das Fischer in Frankreich, die zuletzt viel Geld in ihr Geschäft investiert haben. Ganz unbegründet scheint die Sorge nicht: Für die Briten, die wissen, dass ihr EU-Austritt Nachteile bringen wird, ist ihr Fisch eine Art Trumpf.

