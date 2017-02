Attacke auf Ex-Präsidenten

„Er steckt dahinter“: US-Präsident Donald Trump beschuldigt seinen Vorgänger Barack Obama, die landesweiten Proteste gegen die neue Regierung zu lenken und vertrauliche Informationen an die Medien zu spielen. Belege für die in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News erhobenen Vorwürfe hat er nicht. In einem aufgeheizten politischen Klima hält Trump in der Nacht auf Mittwoch seine erste Rede vor dem Kongress. Darin will er versöhnliche Töne anschlagen.

