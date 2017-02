Russland hofft auf positive Signale von Trump

Russland erhofft sich von der Rede des US-Präsidenten Donald Trump im Kongress Aufschluss über Möglichkeiten für eine Verbesserung der Beziehungen. Um diese sei es so schlecht bestellt wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow heute vor dem Parlament in Moskau. Daher werde man in der anstehenden Rede Trumps genau auf „Signale und Ansatzpunkte“ für Verbesserungen achten.

Es wäre wünschenswert, wenn die Veränderungen in Washington auch die Chance für eine Verbesserung des Dialogs zwischen beiden Ländern schaffen würden, wurde Rjabkow von der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zitiert. Trumps Gegner werfen dem Präsidenten eine zu große Nähe zu Russland vor. Ein US-Kongressausschuss untersucht, ob Trumps Wahlkampfteam „unangemessene“ Kontakte zu Russland unterhielt.

Während der Amtszeit von Barack Obama belasteten das russische Vorgehen in der Ukraine, der Krieg in Syrien sowie die Beziehungen mit dem Iran das Verhältnis der beiden Atommächte. Rjabkow sah dabei sowohl sein Land als auch Trump als Opfer derselben „russophoben“ Gegner.