Papst: Menschen in Not haben Recht auszuwandern

Menschen in Not, in deren Heimatländern Raubbau an Mineralien und Agrarprodukten betrieben wird, haben nach den Worten von Papst Franziskus ein Recht zur Auswanderung nach Europa. Der Westen sei an der dadurch bedingten Migration mitschuldig, „weil wir ihren Boden ausbeuten und dort nicht investieren, damit die Menschen selber etwas davon haben“, sagte der Papst in einem Interview mit der Mailänder Straßenzeitung „Scarp d’ tenis“.

