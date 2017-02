Das Waldorf Astoria in New York schließt

Eines der legendärsten Hotels der Welt, das New Yorker Waldorf Astoria, schließt morgen. 1931 war es als das damals größte, höchste und teuerste Hotel der Welt eröffnet worden. Nachweislich wurde hier der Waldorf-Salat erfunden - und der Zimmerservice angeblich auch. Auch wer nicht dort übernachtet hat, kennt es aus vielen Filmszenen der goldenen Hollywood-Ära, deren Stars - gemeinsam mit US-Präsidenten, anderen Politikern und Persönlichkeiten dort übernachteten.

AP

Morgen Mittag (Ortszeit) müssen alle verbliebenen Gäste des Hauses auschecken. 2014 hatte die Hotelkette Hilton das Waldorf für fast zwei Milliarden Dollar an den chinesischen Versicherer Anbang verkauft. Dieser hat eine umfassende Renovierung angekündigt, die bis zu drei Jahre dauern könnte. Danach soll das Waldorf vor allem ein Apartmenthaus mit Luxuswohnungen sein - mit höchstens ein paar Hotelzimmern.

Zwei Hotels, zwei Cousins

Nur Fassade und Lobby müssen bleiben, wie sie sind. Sie stehen unter Denkmalschutz. Ein ähnliches Schicksal ist bereits mehreren legendären New Yorker Hotels wiederfahren, etwa dem Plaza gleich in der unmittelbaren Nachbarschaft. Der Hilton-Clan selbst wird laut Medienberichten weiter in dem Haus wohnen, in dem etwa Paris Hilton seine Kindheit verbrachte.

APA/AFP/Timothy A. Clary

Das Waldorf Astoria entstand im 19. Jahrhundert aus dem Zusammenschluss der nebeneinander stehenden und konkurrierenden Hotels Waldorf und Astoria, die den Cousins William Waldorf Astor und John Jacob Astor - berühmt auch durch seinen heldenhaften Tod beim Untergang der „Titanic“ - gehörten. Nachdem die beiden schließlich doch gemeinsame Sache machten, wurden die beiden Häuser vereint. Das ursprüngliche Haus stand dort, wo 1929 das Empire State Building errichtet wurde.

1931 wurde schließlich das neue Haus am der noblen Park Avenue eröffnet und setzte neue Maßstäbe an Luxus, etwa mit einer eigenen U-Bahn-Station und einem privaten Zugang zum Grand-Central-Bahnhof. Als geradezu frivol verschwenderisch und unnötig wurde damals ein weiteres Ausstattungsdetail Bonus aufgefasst: Telefone auf jedem einzelnen der rund 1.000 Zimmer.