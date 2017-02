Aschenritus und Hungertuch: Fastenzeit beginnt

Mit dem Aschermittwoch beginnt morgen die christliche Fastenzeit. Mit ihr bereiten sich Christen in aller Welt (mit Ausnahme der Gläubigen der Ostkirchen) auf Ostern vor, das Fest der Auferstehung Jesu Christi. In den evangelischen Kirchen spricht man von der „Passionszeit“. 1.000 Jahre alt ist der Brauch, am Aschermittwoch das Altarbild mit einem Fastentuch - auch Hungertuch genannt - zu verhüllen.

Mehr dazu in religion.ORF.at