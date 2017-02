Tochter jahrelang missbraucht: Lange Haftstrafe

Ein großteils geständiger Salzburger, der seine Tochter zehn Jahre lang mehrmals in der Woche sexuell missbraucht haben soll, ist heute bei einem Prozess in Salzburg zu achteinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der 44-Jährige soll sich auch an seiner Nichte vergangen haben. Die Mädchen waren zum Tatzeitraum unmündig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

