Kurz peilt EU-Reform an

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) möchte die EU mit einer großen Reform effizienter, schlanker und demokratischer machen. Er hoffe auf eine „positive Dynamik“ durch den „Brexit“, sagte Kurz heute vor Journalisten in Wien.

Industriellenvereinigung (IV) und Agrarminister Andrä Rupprechter (ÖVP) reagierten positiv. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sprach hingegen von „Ankündigungsblasen“.

Anlass für Neuausrichtung

Kurz begründete seinen Vorstoß mit dem österreichischen EU-Ratsvorsitz 2018, der mit dem Abschluss der „Brexit“-Verhandlungen zusammenfallen werde. Die verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten sollen den Austritt Großbritanniens zu einem Kurswechsel nutzen, nachdem die EU jüngst „mehrere Male falsch abgebogen“ sei, sagte der Außenminister. Er wolle „ein Europa, das sich zurücknimmt und stärker auf das Wesentliche konzentriert“.

„Die EU ist zu schwach in den großen Fragen und zu dominant in den kleinen Bereichen“, kritisierte Kurz unter Verweis auf die umstrittene Allergenverordnung. Mehr Europa wünscht er sich in der Außen- und Sicherheitspolitik, etwa durch den Aufbau von EU-Grenzschutztruppen sowie „robusten Kriseneingreiftruppen“, die nach dem Vorbild der bisher inaktiven EU-Battlegroups außerhalb der Union tätig werden können. Außerdem solle der EU-Kommissionspräsident künftig direkt gewählt werden, um seine Rolle zu stärken.

Juncker will Pläne präsentieren

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will seine Pläne für die künftige Ausrichtung der Europäischen Union vorstellen. Juncker werde sein „Weißbuch zur Zukunft der Union“ morgen im Europaparlament präsentieren, sagte sein Sprecher Margaritis Schinas in Brüssel. Am Nachmittag kommt die Kommission zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Pläne zu beraten.

Die EU-Staats- und -Regierungschefs treffen sich am 25. März zu einem Sondergipfel zu 60 Jahre Römische Verträge in der italienischen Hauptstadt. Geplant ist eine Erklärung, die nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt den Weg der Europäischen Union über die kommenden zehn Jahre weisen soll. Auf dem regulären EU-Gipfel Ende kommender Woche wollen die Staats- und Regierungschefs die Erklärung von Rom vorbereiten.

Vorstoß für EU der zwei Geschwindigkeiten?

Juncker wolle damit die Debatte vor dem Rom-Gipfel eröffnen, sagte Schinas. Die Kommission hatte bisher erklärt, Juncker werde seine Pläne bis zum Rom-Gipfel vorlegen. Nun zieht er das vor. In den Mitgliedsstaaten wurde allerdings die Befürchtung geäußert, dass zu viele Reformpapiere die Zukunftsdebatte eher behindern könnten. Auch das Europaparlament hat bereits Positionspapiere dazu verabschiedet.