Im Winter ans Nordkap

ORF.at/Gabriele Greiner

3.500 Kilometer sind es von Wien bis ans Nordkap, das nördlichste Ende Europas. Die Reise ist respekteinflößend - erst recht, wenn man die „falsche“ Jahreszeit dafür wählt. Kurz vor dem Jahreswechsel ging es für ORF.at-Redakteurin Gabi Greiner in Wien los, die Fahrt führte in sechs Tagen durch fünf Länder hinauf in die Dunkelheit. Mit dem Schnee kamen die Probleme - doch am Ende war das Fazit klar.

