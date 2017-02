Formel 1: Räikkönen überholt Hamilton in Tests

Der zweite Testtag vor der neuen Formel-1-Saison in Barcelona hat die Bestzeit eines Oldies gebracht. Kimi Räikkönen umrundete den Circuit de Catalunya heute in seinem neuen Ferrari am schnellsten. Vizeweltmeister Lewis Hamilton war in seinem Mercedes freilich nur minimal langsamer. Die Silberpfeile konzentrierten sich zudem erfolgreich auf Ausdauertests - und absolvierten so viele Runden wie kein anderes Team. Williams machte hingegen mit dem 18-jährigen Neuling Lance Stroll eine weniger gute Erfahrung.

Mehr dazu in sport.ORF.at