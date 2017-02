Neuer U-Ausschuss zum Eurofighter-Kauf

Jetzt ist es so gut wie fix. Ein Untersuchungsausschuss im Parlament wird neuerlich den Kauf der Eurofighter untersuchen. Nach einigem Hin und Her hat die FPÖ in einer Klubsitzung grünes Licht gegeben. Vor allem der Grüne Peter Pilz hat ja für einen neuerlichen Eurofighter-Ausschuss Druck gemacht, nachdem Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) vor zwei Wochen mit einer neuen Anzeige gegen Airbus überrascht hat.

Ehemaliger US-Botschafter warnt vor Trump

Präsident Donald Trump stellt die bisherige Weltordnung infrage, dies bringe Gefahren mit sich. Davor warnt der bisherige US-Botschafter bei der EU, Anthony Gardner. Er hat in den vergangenen drei Jahren die USA in Brüssel vertreten. Gardner fordert die Europäer auf, sich ihrer Stärken bewusst zu werden und Verantwortung auf internationaler Ebene zu übernehmen.

Kritik an neuem Fremdenrecht

Der Ministerrat hat heute das neue Fremdenrecht auf den Weg gebracht. Menschenrechtsorganisationen und auch die Grünen lehnen die neuen Regeln ab, da abgelehnte Asylwerber keine Grundversorgung mehr bekommen sollen. Damit würden sie in Obdachlosigkeit und Kriminalität gedrängt, lautet die Kritik.

Wenn Touristen um den Mond geschickt werden

Der US-amerikanische Milliardär Elon Musk will kommendes Jahr zumindest zwei zahlende Touristen in die Umlaufbahn des Mondes bringen. Experten rätseln nun: Kann das wirklich funktionieren, oder handelt es sich doch eher um einen banalen PR-Gag?

