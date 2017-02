Nordische WM: Schiffner sticht Schlierenzauer aus

Im Kampf um das letzte Ticket für den WM-Bewerb der Skispringer auf der Großschanze hat sich in der ÖSV-internen Qualifikation Markus Schiffner hauchdünn gegen Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer durchgesetzt.

Der 24-jährige Oberösterreicher gibt damit am Donnerstag (17.30 Uhr MEZ, live in ORF eins und im Livestream) sein Debüt bei den Weltmeisterschaften in Lahti. „Ich freue mich extrem über die Entscheidung“, sagte Schiffner.

Mehr dazu in sport.ORF.at