Fremdenrecht: Wiener SPÖ kritisiert Bundespartei

Die von der Bundesregierung am Dienstag beschlossene Verschärfung des Fremdenrechts stößt in der Wiener SPÖ breit auf Kritik: Nicht nur Flüchtlingskoordinator Peter Hacker, auch Sozialstadträtin Sandra Frauenberger und Bürgermeister Michael Häupl lehnen die Streichung der Grundversorgung für abgewiesene Asylwerber ab - und SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz macht es „Sorgen“.

„Ja, das ist auch jene Wiens“, sagte Häupl im „Presse“-Interview auf die Kritik Hackers angesprochen, dass Tausende Betroffene in die Illegalität und Kriminalität abdriften würden. Es stimme schon, dass auch jetzt - wie die SPÖ-Minister Hans Peter Doskozil und Thomas Drozda sagten - Menschen untertauchen, „aber deswegen muss man ja nicht noch mehr Menschen unversorgt in die Illegalität drängen“.

„Wir in Wien erledigen unseren Job“

Den Konter von Innenminister Wolfgang Sobatka (ÖVP), Wien solle sich mehr anstrengen, dass abgewiesene Flüchtlinge zurückkehren, gab Häupl zurück: Alleinig zuständig für Abschiebungen sei das Innenministerium im Zusammenspiel mit dem Außenministerium. „Wir in Wien erledigen unseren Job, also die Versorgung der uns zugeteilten Flüchtlinge. Es wäre fein, würde man auch in den zuständigen Ministerien nach diesen Zuständigkeiten handeln.“

Auch eine Bundespolitikerin, die Abgeordnete und Integrationssprecherin Yilmaz, zeigt sich im „Kurier“ skeptisch: „Das Paket macht mir wirklich Sorgen“, sagte sie, „Wenn das zu mehr Obdachlosigkeit führt, wird das zu einem echten Problem in Wien.“ Man müsse sich das „noch ganz genau anschauen“.

Ministerrat beschließt Fremdenrechtspaket

Die Regierung beschloss am Vormittag das Fremdenrechtspaket. Darin enthalten sind höhere Strafen bei verweigerter Ausreise und bei Falschangaben im Asylverfahren. Ebenso will die Regierung die Höchstdauer der Schubhaft anheben und abgelehnten Asylwerbern sofort die Grundversorgung streichen. Bereits im Vorfeld sorgten die Pläne für Kritik.

