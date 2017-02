Terrorverdacht: Vier junge Frauen in Frankreich verhaftet

Französische Anti-Terror-Ermittler haben vier junge Frauen festgenommen. Die Teenager würden verdächtigt, über Soziale Netzwerke in Kontakt mit Personen gestanden zu haben, die in Terrornetzwerke verwickelt seien, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP heute unter Berufung auf Justiz- und Ermittlerkreise.

Diskussionen im verschlüsselten Kurzmitteilungsdienst Telegram ließen vermuten, dass sie möglicherweise eine Gewalttat erwogen hätten. Die Ermittlungen sollten nun klären, ob die Teenager in ein Kampfgebiet im Nahen Osten reisen wollten oder eine terroristische Aktion in Frankreich in Betracht gezogen hätten.

Frankreich war in den vergangenen Jahren Ziel mehrerer schwerer Terroranschläge, bei denen insgesamt 238 Menschen ermordet wurden. Seit der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015 gilt im Land der Ausnahmezustand.