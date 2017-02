Fußball: ÖFB-Frauen starten ihre EM-Mission

Bis zum ersten EM-Spiel für Österreichs Frauen-Nationalteam am 18. Juli gegen die Schweiz dauert es zwar noch knapp vier Monate, die Vorbereitung darauf beginnt aber schon in dieser Woche. Das Team von Dominik Thalhammer absolviert mit dem Zypern-Cup die erste von vier Etappen bis zur Endrunde in den Niederlanden. „Wir müssen auf jedes Detail achten“, so der Coach, der bei der EM-Premiere nichts dem Zufall überlassen will. Am Ende der Vorbereitung sollen die ÖFB-Damen das Image eines schwer zu schlagenden Gegners haben.

