Türkei wegen U-Haft für „Welt“-Korrespondent in Kritik

Die von der Türkei gegen den „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel verhängte U-Haft sorgt für heftige Empörung in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Dem 43-jährigen Journalisten werden „Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung“ vorgeworfen. Die Nachricht über seine Inhaftierung sei „bitter und enttäuschend“, so die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Für den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) steht das Verhältnis Deutschlands zur Türkei „vor einer seiner größten Belastungsproben in der Gegenwart“. Er zitierte den türkische Botschafter in Berlin zum Gespräch.

