UNICEF berichtet über Gewalt an Kindern auf der Flucht

Ein gestern veröffentlichter Bericht des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF) zeichnet ein erschreckendes Bild des Alltags für Kinder und Frauen auf der Flucht nach Europa über die Mittelmeer-Route. Drei Viertel der befragten Kinder gaben an, zumindest einmal mit Gewalt konfrontiert gewesen zu sein, die Hälfte der Frauen und Kinder sind Opfer sexuellen Missbrauchs. Auch in libyschen Schubhaftzentren soll es regelmäßig zu Gewalt kommen. In der EU wird indes weiter über die Errichtung von Aufnahmezentren in Nordafrika nachgedacht.

