Staatsmännische Gesten

Donald Trump bekleidet zwar das höchste Amt in den USA. Für die meisten seiner Pläne ist der US-Präsident aber auf die Gesetzgeber in Senat und Repräsentantenhaus angewiesen. Entsprechend bemühte sich Trump in seiner ersten Rede vor dem US-Kongress in der Nacht auf Mittwoch um ein staatsmännisches Auftreten. Inhaltlich rückte der US-Präsident von keiner seiner Forderungen ab. Dafür überraschte er mit einer - noch sehr vagen - neuen Ankündigung.

