Europarat sieht Türkei auf dem Weg zu Autokratie

Der Europarat in Straßburg befürchtet, dass die Türkei zusehends von der Demokratie abdriftet. Die für Verfassungsreformen zuständige Venedig-Kommission des Europarats komme nach Prüfung der aktuellen Lage zu dem Ergebnis, dass das Land vor einem „dramatischen Rückschritt der demokratischen Ordnung“ stehe.

Auf dem Weg zu „Ein-Personen-Regime“

Die Türkei sei auf dem Weg „zu einer Autokratie und einem Ein-Personen-Regime“, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ (Mittwoch-Aausgabe) unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Resümee der Kommission. Es fehlten „alle nötigen ‚checks and balances‘, die ein autoritäres System verhindern“.

Die Venedig-Kommission überprüft im Namen des Europarats geplante Verfassungsänderungen in ihren 58 Mitgliedstaaten. In der Türkei sehe sie sowohl den geplanten Staatsumbau als auch die Umstände, in denen die neue Verfassung durchgesetzt werden soll, außerordentlich kritisch.