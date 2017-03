Rufe nach Einreiseverbot für Erdogan in Deutschland

Nach der Inhaftierung des Korrespondenten der deutschen „Welt“, Deniz Yücel, in der Türkei haben deutsche Politiker parteiübergreifend scharfe Konsequenzen für Ankara bis hin zu Einreiseverboten für türkische Politiker nach Deutschland gefordert.

Die Bundesregierung in Berlin müsse ein Einreiseverbot für Präsident Recep Tayyip „Erdogan und die türkische Regierung in Deutschland verhängen“, sagte etwa die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen der „Bild“-Zeitung (Mittwoch-Ausgabe).

„Wahlkampf für Diktatur“

„Sie dürfen hier keinen Wahlkampf für Diktatur und Todesstrafe machen“, so Dagdelen mit Blick auf einen möglichen Wahlkampfauftritt Erdogans vor dem umstrittenen Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems im April in der Türkei. Die deutsche Regierung müsse auch „Sanktionen gegen Erdogan und seinen Clan, wie etwa die Sperrung von Konten, prüfen“.

Außerdem müssten die Verhandlungen über einen EU-Beitritt und die Ausweitung der Zollunion mit der Regierung in Ankara „sofort auf Eis gelegt werden“.

„Als Gast nicht mehr willkommen“

Auch der CSU-Außenexperte Hans-Peter Uhl fordert Konsequenzen: „Ein Wahlkampfauftritt Erdogans in Deutschland kommt überhaupt nicht in Frage - erst recht nicht nach dem Fall Yücel.“ Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), forderte ebenfalls die sofortige Freilassung Yücels. "Die Inhaftierung ist ein klarer Fall von Willkürjustiz. „Ein Präsident, der so etwas zulässt, ist als Gast in Deutschland nicht mehr willkommen“, sagte Mayer der „Bild“. Auch die FDP dachte Einreiseverbote an.