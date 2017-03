Tennis: Thiem nimmt Auftakthürde in Acapulco

Dominic Thiem steht im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in Acapulco. Der Niederösterreicher gewann am späten Dienstagabend (Ortszeit) sein Auftaktmatch gegen den Franzosen Gilles Simon 7:6 (9/7) 6:3. Thiems nächster Gegner bei dem stark besetzten Turnier in Mexiko ist ein weiterer Franzose.

