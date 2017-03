Experten: Fragwürdige Gebäudeabrisse in Wiens City

Mehr und mehr historische Gebäude werden abgerissen, immer neue Wunden in die Wiener Innenstadt gerissen, beklagen Experten. Seit heute sind Abrissbagger etwa bei einem mehr als hundert Jahre alten Haus am Bauernmarkt am Werk. Im Raum steht der Vorwurf, dass man Häuser bewusst so lange verfallen lässt, bis kein Weg mehr um die Zerstörung herumführt.

