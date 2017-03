Eishockey: Caps gewinnen Play-off-Marathon

Die Vienna Capitals haben auf dem Weg ins Semifinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) die halbe Strecke geschafft. Um in der „Best of seven“-Serie gegen den HC Innsbruck auf 2:0 zu stellen, mussten die Wiener gestern jedoch einen Zweitorerückstand umdrehen und einen Marathon überstehen. Erst in der dritten Verlängerung fiel im zweitlängsten Spiel der EBEL-Geschichte die Entscheidung.

Mehr dazu in sport.ORF.at