Snap will kein zweites Twitter werden

Der Börsengang der Snapchat-Betreiberfirma Snap ist der größte eines Technologieunternehmens in den USA seit jenem von Facebook. Die Foto-App, bei der Bilder nur kurze Zeit beim Empfänger einsehbar sind, wird von rund 158 Millionen Anwendern verwendet. Obwohl der Userzuwachs mittlerweile leicht rückläufig ist, steigt der Umsatz des Unternehmens deutlich. Eine Entwicklung wie beim Kurznachrichtendienst Twitter, der seit dem Börsengang stark an Wert verloren hat, will Snap indes mit der Erschließung neuer Geschäftsbereiche verhindern.

