Waalkes’ Ottifant ziert eine Briefmarke

Ein Ottifant des deutschen Komikers Otto Waalkes ziert neuerdings eine Briefmarke. Der Comicelefant - seit mehr als 40 Jahren eines der Markenzeichen des norddeutschen Komikers - ist Motiv einer 70-Cent-Sondermarke der Deutschen Post, die seit heute ausgegeben wird.

Im Hintergrund ist der Leuchtturm im ostfriesischen Pilsum zu sehen. Der rot-gelb gestreifte Turm an der Nordsee-Küste wurde durch den Komiker bekannt, unter anderem durch den Film „Otto - Der Außerfriesische“. Zu der Marke gibt es in Ottos Heimatstadt Emden auch einen Postsonderstempel, kündigte eine Sprecherin der Post in Hamburg an.