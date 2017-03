1.500 Gefolgsleute, 500 Tonnen Gepäck

Reisen mit leichtem Gepäck ist seine Sache nicht: Der saudische König Salman ibn Abd al-Asis tourt derzeit für mehrere Wochen durch Asien. Im Gefolge hat er 1.500 Begleiter. Nach dem Auftakt in Malaysia landete die Riesenentourage am Mittwoch mit sieben Flugzeugen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Das etwa 500 Tonnen schwere Gepäck war großteils schon davor angekommen - inklusive einer Rolltreppe und zwei mobiler Liftanlagen, die dem Monarchen bereits am Flughafen den Ausstieg aus dem Flieger erleichterten.

Lesen Sie mehr …