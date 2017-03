ORF fördert 19 Filmprojekte mit 4,5 Mio. Euro

Der ORF und das Österreichische Filminstitut haben grünes Licht für die Förderung von 19 Filmprojekten gegeben. Ingesamt werden rund 4,5 Mio. Euro an Projekt- und Innovationsförderung für die Umsetzung von acht Spiel- und elf Dokumentarfilmen vergeben.

Bei den beiden vergangenen Sitzungsterminen erhielten u. a. die Literaturverfilmung von Andre Hellers „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ (Regie: Rupert Henning, Dor Film) und Robert Seethalers „Der Trafikant“ (Regie: Nikolaus Leytner, epo-film) Förderzusagen, wie heute bekanntgegeben wurde.

„Coming of Age“-Drama und Teeniehorror

Die filmische Adaption von Hellers autobiografisch inspiriertem Roman versammelt Größen wie Nicholas Ofczarek, Karl Markovics und Udo Samel auf der Leinwand. Zahlreiche (Burgtheater-)Stars finden sich auch in „Der Trafikant“, in dem etwa Bruno Ganz, Johannes Krisch und Regina Fritsch zu sehen sein werden. Zuwendungen erhält auch das „Coming of Age“-Drama „Nevrland“ (sic!) mit Josef Hader, Regie führt Gregor Schmidinger (Orbrock Film).

Weitere finanzierte Projekte sind der Teeniehorrorfilm „Blood Jam“ von Dominik Hartl, „Ein wilder Sommer“ mit Gerti Drassl und Jürgen Tarrach sowie die Cultureclashkomödie „Kaviar“ mit Merab Ninidze, Sabrina Reiter, Chulpan Khamatova und Thomas Stipsits. Auch das Kinderfilmsequel „Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft“ ist unter den geförderten Produktionen.

Daneben konnten auch elf Dokumentarfilmprojekte überzeugen, darunter eine Doku über den Zirkus Roncalli („Der Zirkus“), das Wiener Burgtheater („Die Burg“) und Flüchtlinge („The Remains“).