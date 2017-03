Nordische WM: ÖSV-Kombinierer setzen auf Sprungstärke

Österreichs Nordische Kombinierer treten bei der WM in Lahti im Einzel-Bewerb auf der Großschanze heute (11.00/15.15 Uhr MEZ, live in ORF eins und im Livestream) mit einem Quintett an.

Die Routiniers, Titelverteidiger Bernhard Gruber und Wilhelm Denifl, wollen mit ihrer Sprungstärke den Grundstein für eine Medaille legen. Philipp Orters Qualitäten liegen hingegen in der Loipe. ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen ist überzeugt, ein „sehr starkes Team“ zu haben, das Mario Seidl und David Pommer komplettieren. Ein solches braucht er auch im Kampf gegen die starken Deutschen.

