Sondersitzung zu Murkraftwerk in Graz

Ein letztes Mal tritt heute in Graz der „alte“ Gemeinderat zu einer Sitzung zusammen. In einer Sondersitzung geht es ausschließlich um den Bau der umstrittenen Murstaustufe in Graz-Puntigam, die auch der Auslöser der Neuwahl in der Landeshauptstadt war.

