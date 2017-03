Nordische WM: Klare Führung für Seidl nach Kombi-Springen

Österreichs Kombinierer haben sich heute eine sehr gute Ausgangsposition für eine weitere Medaille bei der nordischen WM in Lahti geschaffen. Nach dem mit Abstand besten Sprung auf der Großschanze führt Mario Seidl und geht mit einem komfortablen Vorsprung auf seinen ÖSV-Teamkollegen Wilhelm Denifl in die Entscheidung im Langlauf (15.15 Uhr, live in ORF eins). Auch Titelverteidiger Bernhard Gruber hat noch Podestchancen. Die bisher dominierenden Deutschen müssen indes eine Aufholjagd starten.

