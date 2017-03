Clean Clothes rügt Schuhhersteller

Eine neue Studie kritisiert die Arbeitsbedingungen bei der Produktion von Schuhen in Indonesien. Lederschuhe für den europäischen Markt würden auf Kosten schlecht bezahlter Arbeiterinnen hergestellt, so die Organisation Clean Clothes, die sich für faire Arbeitsbedingungen in der Textilbranche einsetzt. Die Kritik richtet sich auch an bekannte europäische Marken.

