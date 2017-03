Bei CSU: Sobotka attackiert SPÖ wegen Fremdenrechts

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wirft der SPÖ beim Fremdenrechtspaket ein „perfides Spiel“ vor. Am Verhandlungstisch würden Maßnahmen beschlossen, „drinnen halten sie, und wenn sie draußen sind, sind sie gleich wieder dagegen“, sagte Sobotka heute bei einem Gatsauftritt beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau in Bayern.

Nach dem SPÖ-ÖVP-Beschluss im Ministerrat hatten etliche SPÖ-Vertreter, darunter der Wiener Bürgermeister Michael Häupl, die Verschärfungen im Fremdenrecht abgelehnt, zu denen unter anderem die Streichung der Grundversorgung für abgewiesene Asylwerber gehört. Vor allem in der Wiener SPÖ gibt es offenbar heftigen Widerstand gegen die Maßnahmen.

Empfehlung für Deutschland

„Die SPÖ muss wissen, auf welcher Seite sie steht. Der Rechtsstaat, dem man auf der Nase herumtrampelt, ist kein Rechtsstaat“, sagte Sobotka in Passau vor österreichischen Journalisten. „Legale und reguläre Einwanderung ja, aber nicht irregulär“, so der Innenminister.

Seinen deutschen Parteikollegen empfahl Sobotka beim Politischen Aschermittwoch der CSU die Einführung einer Obergrenze für Flüchtlinge. „Die ist absolut notwendig.“