Ski alpin: Hirscher zurück im „Tagesgeschäft“

Sechs Tage ist Marcel Hirscher nach der für ihn so erfolgreichen WM in St. Moritz nicht auf Ski gestanden. Längst gilt seine Konzentration aber wieder dem Weltcup - in Kranjska Gora wird am Wochenende das Finale im Rennen um den Gesamtsieg eingeläutet. Im ORF.at-Interview spricht der 27-Jährige über die Zeit nach der WM, weitere Ziele, den Weltcup, den fehlenden Olympiasieg und das vermutliche Karriereende 2018. Vorerst heißt es für ihn „weiter hart arbeiten“.

